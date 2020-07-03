Количество больных Covid-19 выросло в 17 областях Украины и в Киеве – СНБО

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 5 из 24 областей Украины, еще в двух не изменилось, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (153), Киеве (105), Закарпатской области (80), Ривненской области (73).

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 20 новых случаев заболевания Covid-19, и 16 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеют 619 человек (на 4 больше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтвержден 63 новых случая заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 39 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 725 человек (на 23 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 8 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 145 человек (на 8 больше за сутки);

- в Донецкой области 37 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления, сейчас болеют 420 человек (на 34 больше за сутки);

- в Житомирской области 14 новых случаев заболевания и 48 - выздоровления, сейчас болеют 508 человек (на 34 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 80 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 12 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 037 человек (на 63 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 3 случая заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 120 человек (на 3 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 55 новых случаев заболевания и 1 случай смерти, выздоровевших нет, сейчас болеют 1 333 человека (на 54 больше за сутки);

- в Киеве 105 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 91 - выздоровления, сейчас болеют 3 502 человека (на 13 больше за сутки);

- в Киевской области 47 новых заболевших за сутки, 5 человек выздоровели, сейчас болеют 1 248 человек (на 42 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 случая заболевания и 2 - выздоровления, сейчас болеют 69 человек (на 1 больше за сутки);

- в Луганской области только 1 новый случая заболевания и 1 – выздоровления за сутки, сейчас, как и днем ранее, болеют 24 человека;

- во Львовской области подтверждено 153 новых случая заболевания Covid-19, 11 случаев смерти и 17 ранее заболевших выздоровели, сейчас болеют 4 853 человека (на 125 больше за сутки);

- в Николаевской области 3 новых случая выздоровления от Covid-19, случаев заболевания и смерти не было, сейчас болеют 152 человека (на 3 больше за сутки);

- в Одесской области 56 новых случаев заболевания и 26 случаев выздоровления, сейчас болеет 981 человек (на 30 больше за сутки);

- в Полтавской области 2 новых случая заболевания, 1 человек выздоровел, сейчас болеют 35 человека (на 1 больше за сутки);

- в Ривненской области 73 новых случая заболевания, 4 случая смерти и 54 человека выздоровели, сейчас болеют 1 947 человек (на 15 больше за сутки);

- в Сумской области 2 новых случая заболевания и 3 – выздоровления, сейчас болеют 59 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 32 новых случая заболевания и 37 - выздоровления, сейчас болеют 747 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Харьковской области 48 новых случаев заболевания, 3 ранее заболевших умерли, 30 – выздоровели, сейчас болеет 1 001 человек (на 15 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеют 13 человек (на 1 больше за сутки);

- в Хмельницкой области 14 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 14 – выздоровления, сейчас болеет 231 человек (на 1 меньше за сутки);

- в Черкасской области 8 новых случаев заболевания и 28 человек выздоровели, сейчас болеют 122 человека (на 20 меньше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 41 новый случай заболевания, 78 человека выздоровели, сейчас болеет 2 704 человека (на 37 меньше за сутки);

- в Черниговской области 7 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 398 человек (на 7 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.