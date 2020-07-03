За полгода СБУ запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций

Служба безопасности Украины в течение первого полугодия 2020 года запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сейчас вместе с Офисом генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных являются гражданами Российской Федерации, остальные - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили также, что борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов.

Так, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему.