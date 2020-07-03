Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медтуристов – эксперт

Израильские клиники ищут возможности восстановления потока иностранных медицинских туристов, а Израиль перестал принимать ПЦР-тесты из стран, откуда приезжают иностранцы с целью лечения, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" директор медассистанса New Life Assistance (Израиль) Карина Вайнер.

Она отметила, что с середины марта не было авиасообщения, поэтому иностранные пациенты практически не приезжали в Израиль на лечение, однако "к концу апреля началось какое-то движение".

По словам Вайнер, в настоящее время нет точной информации по количеству людей, которые приехали в Израиль на лечение, так как отдельно их никто не регистрирует. В частности, в клиники, с которыми сотрудничает компания New Life Assistance, в мае приехали около 25 иностранных пациентов.

"Все это неотложные кейсы, когда речь идет о спасении жизни, а также это пациенты, которые у нас уже лечились или приехали на следующий этап лечения. Если это новые кейсы, то преимущественно по детской и взрослой онкогематологии", - сказала она.

При этом Вайнер сообщила, что для прохождения лечения в Израиле пациент должен получить разрешение израильских госорганов: главврач клиники должен написать письмо-ходатайство в МВД Израиля, а ведомство рассматривает его и разрешает или не разрешает прилет.

"МВД Израиля может оказать поддержку некоторым пациентам, выдавая разрешение на их приезд очень быстро, в течение 48 часов", - сказала она.

Вайнер также сообщила, что ряд авиакомпаний, в частности МАУ, оказывают содействие пациентам, нуждающимся в лечении в Израиле, обеспечивая их транспортировку на нерегулярных (вывозных) рейсах, которые "забирают украинцев из Израиля и летят пустые в Израиль", - пациентов, которым требуется неотложная медицинская помощь в этой стране.

По словам Вайнер, в настоящее время не все израильские больницы принимают на лечение иностранцев, большинство требуют прохождения 14-дневного карантина по прилету в Израиль.

Вместе с тем некоторые клиники предлагают иностранным пациентам, которые нуждаются в срочной терапии, то есть лечение которых невозможно отложить, сдать ПЦР-тест на COVID-19 в приемном отделении больницы и там же, в специально отведенных палатах, ожидать результатов теста, готовясь к прохождению лечения основного заболевания.

"Это, как правило, онкопациенты – дети и взрослые, которые нуждаются в очень срочной операции или химиотерапии, а это большинство пациентов, которые сейчас приезжают. Те пациенты, у кого плановая операция или очередной курс лечения, просто приезжают на две недели раньше, сдают ПЦР-тест в Израиле, находятся на самоизоляции и госпитализируются через две недели. Но сейчас около 95% прибывающих иностранных пациентов - это те, чье лечение отложить нельзя, поэтому они попадают в ковидный приемный покой, там сдают ПЦР и другие анализы, и там же начинают лечение с соблюдением всех норм инфекционной безопасности", - пояснила Вайнер.

Она также сообщила, что израильские компании медицинского туризма проводят работу по снижению цен на лечение в связи с мировым кризисом.

Комментируя вопрос необходимости обсервации в стране проживания для вернувшихся из Израиля пациентов, Вайнер отметила, что это будет зависеть от того, в "зеленом" или "красном" списке будет Израиль на момент их возвращения".

Как сообщалось, 25 июня правительство Израиля продлило запрет на въезд в страну иностранных граждан до 1 августа в связи с со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом в Израиле. Однако ранее 23 июня министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн объявил о том, что несмотря на выявление новых случаев коронавируса в стране, власти не собираются повторно вводить режим общенациональной изоляции.

Запрет на въезд в Израиль иностранцев был введен в середине марта.