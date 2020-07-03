В результате обстрела российскими наемниками Зайцево погибла мирная жительница

Российские наемники утром в пятницу, 3 июля, обстреляли н.п. Зайцево, в результате чего погибла мирная жительница, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В ООС подчеркнули, что российские наемники в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и вновь подтвердили, что гражданского населения для них ничего не стоит.