Число жертв коронавируса в мире превысило 521 тыс., число инфицированных - 10,84 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по киевскому времени пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 604, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8:00 четверга этот показатель составлял 5 тыс. 062.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 10 млн 842 тыс. 615 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 148 тыс. 55 против 243 тыс. 432 сутками ранее, излечились 5,72 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 739 тыс.879 (128 тыс. 740 скончавшихся, 782 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 млн 496 тыс. 858 (умерли 61 тыс. 884, вылечены 957 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 67,2. В США на 1 млн населения скончались 397 человек, в Бразилии - 292.