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08:00 03.07.2020

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметов и стрелкового оружия, ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня… один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуированы в медицинское учреждение и оказана необходимая помощь врачей. Состояние здоровья воина удовлетворительное", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в пятницу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер зафиксирован огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам ООС неподалеку Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Каменки российские наемники использовали 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского - сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и украинские позиции у Водяного.

По данным украинской разведки, 2 июля был ранен российский наемник.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения запрещенного минскими договоренностями", – отметили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по украинским позициям на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм противник несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления у Хутора Вольного и Южного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник задействовал 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевке, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам неподалеку Водяного.

"За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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