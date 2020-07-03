Дезертир из состава российских наемников на Донбассе застрелил двух "милиционеров" – украинская разведка

На временно оккупированной территории Луганской области при попытке дезертировать из состава незаконных вооруженных формирований, одним из российских наемников на Донбассе были убиты двое так называемых "милиционеров", сообщили украинские разведчики.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, по данным украинской разведки, 28 июня в Любимовке (временно оккупированная территория Луганской области) представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который "бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации".

Отмечается, что во время "охоты" на своего дезертира, последний начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник автомобиля.

"Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения "Беркут". Ополченец так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, открыл огонь по "беркутовцам" с РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти", – уточнили украинские разведчики.

"Известно, что жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНР" стали Биккинин Руслан Рушанович, 22 сентября 1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20 сентября 1984 г.р. Оба находятся в БД "Миротворец", – добавили в штабе.