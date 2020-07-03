События

07:48 03.07.2020

Дезертир из состава российских наемников на Донбассе застрелил двух "милиционеров" – украинская разведка

1 мин читать
Дезертир из состава российских наемников на Донбассе застрелил двух "милиционеров" – украинская разведка

На временно оккупированной территории Луганской области при попытке дезертировать из состава незаконных вооруженных формирований, одним из российских наемников на Донбассе были убиты двое так называемых "милиционеров", сообщили украинские разведчики.

Как сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил, по данным украинской разведки, 28 июня в Любимовке (временно оккупированная территория Луганской области) представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который "бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации".

Отмечается, что во время "охоты" на своего дезертира, последний начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажник автомобиля.

"Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения "Беркут". Ополченец так не хотел возвращаться к незаконным вооруженным формированиям, открыл огонь по "беркутовцам" с РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти", – уточнили украинские разведчики.

"Известно, что жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНР" стали Биккинин Руслан Рушанович, 22 сентября 1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20 сентября 1984 г.р. Оба находятся в БД "Миротворец", – добавили в штабе.

Теги: #разборки #наемники #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 01.07.2020
ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

ООН призвало все стороны конфликта на Донбассе принять скоординированные и реалистичные меры по открытию КПВВ на линии разграничения

13:48 01.07.2020
Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

12:07 30.06.2020
Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

10:27 30.06.2020
Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

18:15 27.06.2020
Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

Один военный погиб и двое ранены на Донбассе в субботу

20:34 25.06.2020
Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

Порошенко: сейчас мы имеем уникальный шанс дожать Путина и заставить уйти с Донбасса и Крыма

17:48 25.06.2020
ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

ВСУ, пользуясь относительным затишьем на Донбассе, занимаются дооборудованием позиций

17:34 23.06.2020
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, без потерь – штаб ООС

16:58 23.06.2020
С начала года в районе ООС на Донбассе саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 130 га

С начала года в районе ООС на Донбассе саперы ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 130 га

19:37 20.06.2020
В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

В окрестностях Павлополя уничтожены две неуправляемые авиационные ракеты, выпущенные со стороны российских наемников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Возле Невельского получил ранение украинский военный

В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев, шестеро госпитализированы – МИД Украины

Президент и правительство настойчиво уговаривали правление НБУ и вопрос отставки Смолия был делом времени – экс-министр финансов

ПОСЛЕДНЕЕ

Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" разведывательную информацию о России

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ, с начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов

Командиру роты российских наемников на Донбассе сообщено о подозрении

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

В Одесской области разоблачена ОПГ вымогавшая $250 тыс., в состав группы входил сотрудник СБУ

В Венесуэле отказались от идеи выдворения посла ЕС в ответ на санкции

ГБР сообщил о подозрении прокурору, подозреваемому в незаконном задержании 8 человек

В Харькове сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции

СБУ: В ГНС разоблачена и блокирована незаконная схема формирования налоговых кредитов, ежемесячный убыток государству составлял 2 млрд грн

В Запорожье на взятке в 15,5 тыс. грн задержан чиновник ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА