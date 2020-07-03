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07:08 03.07.2020

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

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Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил санкции против КНР из-за Гонконга

Сенат США единогласно принял законопроект, который предусматривает санкции против китайских официальных лиц, имеющих отношение к недавно принятому закону о национальной безопасности Гонконга, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Палата представителей США также единогласно одобрила законопроект.

Теперь документ поступит президенту США Дональду Трампу на рассмотрение. Он может либо подписать его, либо применить право вето.

По сообщениям американских СМИ, документ предусматривает санкции, в частности, против "физических лиц в правительстве Китая, которые подрывают права человека в Гонконге". Предусмотрены наказания для банков, которые сотрудничают с представителями руководства КНР, имевшими отношение к принятию закона о нацбезопасности Гонконга.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в свою очередь заявила, что закон о нацбезопасности Гонконга представляет собой "жестокие радикальные крутые меры против жителей Гонконга, он направлен на ликвидацию тех свобод, которые обещали" населению города при возвращении его Великобританией под юрисдикцию Китая.

В конце мая американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми подготовили законопроект, предусматривающий возможность введения санкций против китайских чиновников и организаций, имеющих отношение к продвижению законопроекта о национальной безопасности в Гонконге, а также штрафные меры в отношении банков, которые ведут дела с этими организациями.

Закон о национальной безопасности Гонконга вступил в силу в 23:00 по местному времени (18:00 по Киеву) вторника. Он определяет обязательства центрального правительства КНР и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью подрыва национальной безопасности.

За преступления, связанные с нарушением закона, предусмотрены различные сроки тюремного заключения - вплоть до пожизненного.

Вступивший в силу закон о национальной безопасности Гонконга вызвал резкую критику в США и на Западе, где обвинили Пекин в нарушении демократических принципов и снижении уровня автономии специального административного района КНР.

Теги: #сша #китай #сенат #санкции
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