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06:48 03.07.2020

В Одесской области разоблачена ОПГ вымогавшая $250 тыс., в состав группы входил сотрудник СБУ

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В Одесской области разоблачена ОПГ вымогавшая $250 тыс., в состав группы входил сотрудник СБУ

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследования, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора и работников ГУ внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную группу занимавшуюся вымогательством $250 тыс., одному из фигурантов ОПГ – подполковнику СБУ сообщено подозрение, сообщили в ГБР.

"Уличили в вымогательстве денежных средств в сумме $250 тыс. организованную группу в составе не менее четырех человек во главе с заместителем одного из отделов управления Службы безопасности Украины в Одесской области", – говорится в сообщении на сайте ГБР в четверг.

По данным следствия, работник СБУ организовал и руководил деятельностью преступной группировки, члены которой в течение мая 2020 требовали от гражданина средства в сумме $250 тыс. за неразглашение сведений об обстоятельствах смерти одного из народных депутатов Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близких родственников насилие.

Подполковнику СБУ сообщено о подозрении по ч.4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой) УК Украины.

В ведомстве добавили, что решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и его отстранения от занимаемой должности. Проводятся санкционированные судом обыски по местам жительства фигурантов уголовного преступления и в помещении Управления СБУ в Одесской области.

Теги: #гбр #вымогательство #одесская_область
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