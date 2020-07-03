ГБР сообщил о подозрении прокурору, подозреваемому в незаконном задержании 8 человек

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в г.Краматорске, совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, сообщили о подозрении прокурору Северодонецкой местной прокуратуры Луганской области.

Согласно информации, размещенной на сайте ГБР, прокурор подозревается в организации заведомо незаконного задержания, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в личных интересах, по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.371 УК.

По данным предварительного расследования, прокурор, для улучшения показателей служебной деятельности в сфере борьбы с игорным бизнесом, предоставил группе следователей Нацполиции указание о необходимости задержания 8 человек. По полученной информации 6 мая 2019 полицейские без правовых оснований и соответствующих постановлений следственного судьи незаконно задержали одного человека и семь женщин, одна из которых была беременной, и поместили их в изоляторы временного содержания.