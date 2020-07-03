В Харькове сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции

В Харькове в ночь на четверг произошел прорыв на насосной станции "Харьковских теплосетей", во время его ликвидации погиб сотрудник коммунального предприятия.

"Сообщение о том, что на одной из насосных станций города погиб 70-летний мужчина поступило в Шевченковский отдел полиции 2 июля в 6:19. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, погибший - сотрудник ХТС, который дежурил на станции и именно он сообщил об аварии руководству. Это произошло около 4:30. После этого мужчина на связь не выходил.

"На данный момент вода уже выкачана из насосной станции и тело мужчины направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти", - сказал Чубенко.