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00:10 03.07.2020

На Смолия не было политического давления, Нацбанк не проводил эффективную коммуникационную политику – советник Зеленского

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На Смолия не было политического давления, Нацбанк не проводил эффективную коммуникационную политику – советник Зеленского

Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко считает, что на подавшего в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия не оказывалось политическое давление, а Смолий и руководство НБУ не проводили эффективную коммуникационную политику со всеми заинтересованными участниками финансового рынка.

"Я думаю, что основная проблема, которая была у Якова Смолия, равно, как и у руководства Национального банка, это не вопрос, связанный реально с политическим давлением, как пытался показать сам глава Национального банка, ошибочно предполагая, что недостаточно эффективная коммуникационная политика является реально политическим давлением, которое на него оказывается. Я не вижу проблем в том, что и экспертное сообщество, и депутаты Верховной Рады, и, по большому счету, сами игроки банковского сектора, прежде всего, коммерческие банки хотели четких позиций со стороны Нацбанка, связанные с объяснениями того, что происходит, какие шаги предпринимает Нацбанк", - сказал он в эфире телеканала "Дом" в четверг.

По мнению Устенко, Национальный банк Украины продолжал оставаться в коммуникационной политике, относящейся "к старой парадигме десятилетней давности, когда ты вроде бы объясняешь, но объясняешь только, когда тебе этого хочется".

      Советник Зеленского прогнозирует, что вопрос с отставкой Смолия в Верховной Раде решится достаточно быстро. "Если вы заметили, то это было, очевидно, неожиданное решение со стороны главы Национального банка. Тем более кажется странным, когда глава монетарной власти любой страны, в том числе и нашей, вдруг "бросает карты на стол", пытается громко хлопнуть дверью, очевидно, понимая последствия подобного шага", - подчеркнул он.

Устенко указал, что финансовый рынок любит прогнозируемость и четкую логику событий, и та нарастающая паника, которая возникла с утра 2 июля, была достаточно легко сбита тем, что есть уже и.о. главы Нацбанка, которой стала первая замглавы НБУ. "Нацбанк вышел с незначительными интервенциями в $100 млн и сбил ту панику, которая вдруг началась на рынке. Корректировка рынка уже проходит", - отметил он.

Советник президента считает, что при всем уважении к личности того же Смолия в Украине "незаменимых нет". "Поэтому я думаю, что президент не будет тратить время игроков рынка, и экспертов, и представителей финансового сектора, и достаточно быстро подаст новую кандидатуру на утверждение Верховной Рады", - сказал он.

Теги: #смолий #нбу #давление
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