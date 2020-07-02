События

23:52 02.07.2020

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

1 мин читать
Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в частности, состоялись встречи президента с заместителями главы Нацбанка, руководителями государственных и частных банков, а также руководством банковских организаций и учреждений.

Во встречах принимали участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Юлия Ковалив, министр финансов Сергей Марченко, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Во время переговоров подробно обсуждалось состояние финансового сектора государства и возможное влияние на банковский рынок заявления Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ. Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул преданность принципу независимости центрального банка и необходимости сохранения его институциональной способности", - говорится в сообщении.

"Независимый Национальный банк – это залог макроэкономической стабильности государства и гарантия благосостояния украинцев. Поэтому я, как президент, буду отстаивать независимость НБУ при любом руководстве как основу финансовой и макроэкономической стабильности нашего государства", - отметил Зеленский.

Кроме того, в ходе консультаций были обсуждены возможные кандидатуры нового главы НБУ, сообщает пресс-служба президента.

Теги: #нацбанк #руководство #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 02.07.2020
Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

Ермак и Трофимов подчеркивают, что являются членами единой команды президента Зеленского

14:06 02.07.2020
Президент Украины прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Президент Украины прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

13:20 02.07.2020
Деятельностью Зеленского, парламента и правительства недовольны большинство украинцев – соцопрос "Рейтинга"

Деятельностью Зеленского, парламента и правительства недовольны большинство украинцев – соцопрос "Рейтинга"

13:05 02.07.2020
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, у Порошенко и Бойко почти равное число поддерживающих – соцопрос "Рейтинга"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, у Порошенко и Бойко почти равное число поддерживающих – соцопрос "Рейтинга"

11:09 02.07.2020
Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

11:02 02.07.2020
Зеленский сменил посла Украины в Испании

Зеленский сменил посла Украины в Испании

23:47 01.07.2020
Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

Правление Нацбанка Украины продолжит работу ради сохранения макрофинансовой стабильности

16:46 01.07.2020
Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

Зеленский поздравил Трюдо и канадцев с Днем Канады

14:32 01.07.2020
Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

Зеленский 1 июля вносит в Раду законопроект об "инвестнянях", гарантиях и льготах инвесторам на сумму свыше EUR30 млн

13:16 01.07.2020
Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Невельского получил ранение украинский военный

В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев, шестеро госпитализированы – МИД Украины

Президент и правительство настойчиво уговаривали правление НБУ и вопрос отставки Смолия был делом времени – экс-министр финансов

ГБР подрывает систему противовоздушной обороны Украины - Командование Воздушных сил ВСУ

Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции

ПОСЛЕДНЕЕ

На Смолия не было политического давления, Нацбанк не проводил эффективную коммуникационную политику – советник Зеленского

Израиль возвращает ряд ограничений после новой вспышки заражений COVID-19

Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет дополнительно получил 1 млрд грн - Марченко

В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

В ВНО по физике приняли участие более 22 тыс. человек - Минобразования

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

Возле Невельского получил ранение украинский военный

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ" - Кулеба

У мэра Коломыи выявили COVID-19

В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА