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22:09 02.07.2020

Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет дополнительно получил 1 млрд грн - Марченко

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Благодаря эффективной борьбе с теневыми схемами и так называемыми "скрутками" госбюджет дополнительно получил 1 млрд грн - Марченко

Изменение подходов в работе налоговиков уже дала ощутимый результат для наполнения государственной сметы Украины. Об этом сегодня во время пресс конференции по текущей финансово-экономической ситуации и состояния выполнения государственного бюджета заявил министр финансов Сергей Марченко.

В частности, в июне 2020 году в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%. Дополнительные поступления - плюс 5,8 млрд грн.

В целом выполнение июня по платежам ДПС составил 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше месячного росписи. При этом возмещено 11,6 млрд грн НДС.

"Перевыполнение плана налоговой является результатом борьбы с теневыми схемами и "скрутками" в ГНС. Это показатель остановки схем по уплате НДС и фиктивного налогового кредита. Такие преступные явления отошли в прошлое. О положительных тенденциях свидетельствует сумма начисления НДС (по декларации мая), что составляет 19,5 млрд грн. Это почти на 1 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года при уменьшении объемов поставок на 20 процентов. В целом налоговая эффективность по НДС на сегодня составляет 3,4% - и это является рекордным показателем за полтора года", - подчеркнул Сергей Марченко.

По словам министра финансов, остановить утечку средств из налоговой удалось благодаря повышению прозрачности и подотчетности работы налоговых органов, кадровая ротация, совершенствованию организационной структуры ГНС, улучшению качества предоставляемых сервисов налогоплательщикам.

"Сами налоговики изменили подход к работе. Сегодня акцент на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение, а не с последствиями", - резюмировал министр финансов.

Теги: #теневые_схемы #ликвидация #госбюджет
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