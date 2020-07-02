Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ" - Кулеба

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что мы формализовали общий подход в межгосударственных подходах по привлечению Ирана к ответственности за сбитие самолета. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что определяет, что именно Украина от имени (группы – ИФ-У) будет вести переговоры с Ираном", - сказал Кулеба в видеообращении, размещенном на странице МИД в Facebook в четверг.

Как отмечается, страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS 752, в которую входят Украина, Афганистан, Канада, Великобритания и Швеция, подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате компенсаций Ираном.