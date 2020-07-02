События

20:46 02.07.2020

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

2 мин читать
Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Разумковым для налаживания взаимодействия с религиозным сообществом

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) инициирует встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым для восстановления диалога и налаживания постоянного взаимодействия парламента с религиозным сообществом.

Как сообщает пресс-служба Совета в четверг, в письме к Разумкову Совет Церквей приводит перечень наиболее резонансных законодательных инициатив, которые требуют надлежащего общественного обсуждения.

"Досадно констатировать, что замечания к проекту закона о СМИ, направленные Советом Церквей в профильный комитет, остались без внимания, а делегированных нами представителей не пригласили к участию в соответствующей рабочей группе", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что некоторые комитеты не желают приглашать на заседания представителей общественности, несмотря на резонанс и общественный интерес по отдельным законопроектам.

В Совете добавили, что подобная ситуация имела место и с другими законодательными инициативами, которые рассматривались Верховной Радой без учета замечаний религиозной общины.

"Также особым резонансом отзываются в обществе законопроекты №3316, №3316-2 и №3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействию преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако за этим намерением скрывается продвижение в законодательство Украины гендерной идеологии, которая несет в себе риски ограничения конституционного права граждан на свободу мысли и выражения", - сказано в письме.

Как отмечают религиозные деятели, игнорирование замечаний верующих граждан Украины разных конфессий во время законотворческого процесса значительно увеличивает риск общественных протестов.

"Отсутствие диалога и взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом вредит, прежде всего, качеству законов, которые рассматриваются без надлежащего общественного обсуждения. Такая ситуация подрывает основы партнерских отношений между государством и религиозными организациями, которые формировались на протяжении последних 25 лет", - говорится в тексте обращения.

Теги: #совет #церковь #рада #встреча
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:05 02.07.2020
Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

19:02 01.07.2020
Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

18:59 01.07.2020
Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

Профильный комитет Рады рекомендует принять за основу законопроект о Бюро экономической безопасности

13:11 30.06.2020
Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен за несколько дней по полной процедуре - спикер

Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен за несколько дней по полной процедуре - спикер

13:06 30.06.2020
Ни "Слуга народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали - Разумков

Ни "Слуга народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали - Разумков

12:34 30.06.2020
Нардепы Молоток, Рудик, Лабазюк и Поляков вошли в группу "За будущее"

Нардепы Молоток, Рудик, Лабазюк и Поляков вошли в группу "За будущее"

09:46 30.06.2020
Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них - Разумков

Рада должна назначить местные выборы не менее чем за 90 дней до них - Разумков

00:44 26.06.2020
Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

Раде предлагают ввести конкурсные процедуры для всех руководящих должностей в Нацполиции и для продвижения по службе

16:05 25.06.2020
Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

Депутаты "Голоса" предложили законопроект о запрете занимать должности министров и ректоров университетов лицам, в чьих научных работах был обнаружен плагиат

21:02 24.06.2020
Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

Тимошенко призвала Кабмин и Раду к совместным действиям для скорейшего преодоления последствий наводнений на западе Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле Невельского получил ранение украинский военный

В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев, шестеро госпитализированы – МИД Украины

Президент и правительство настойчиво уговаривали правление НБУ и вопрос отставки Смолия был делом времени – экс-министр финансов

ГБР подрывает систему противовоздушной обороны Украины - Командование Воздушных сил ВСУ

Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС надеются, что Россия после обновления Конституции будет выполнять международные обязательства

В ВНО по физике приняли участие более 22 тыс. человек - Минобразования

Возле Невельского получил ранение украинский военный

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ" - Кулеба

У мэра Коломыи выявили COVID-19

В Киеве три сервисных центра МВД закрыты из-за выявления COVID-19 у сотрудников

В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро

В Польше в масштабном ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 украинцев, шестеро госпитализированы – МИД Украины

В ГБР заявляют, что сегодня вернут технику для ПВО Воздушным силам ВСУ и проведут служебное расследование по правомерности действий своих работников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА