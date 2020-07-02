У мэра Коломыи выявили COVID-19

У мэра г.Коломыя (Ивано-Франковская область) Игоря Слюзара подтверждено заболевание коронавирусом.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус", - написал мэр на странице в Фейсбуке в четверг.

Он добавил, что они с заместителем и семьями идут на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдут тестирование.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области за сутки 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 279 человек.