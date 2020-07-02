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20:20 02.07.2020

В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

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В Харькове задержаны организаторы группировки, поставлявшей оружие для криминалитета

В Харькове разоблачена группа, которая занималась изготовлением короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов для сбыта на территории региона, ее организаторы задержаны.

"По данным следствия, в состав группировки входило трое выходцев из стран Южного Кавказа. Злоумышленники закупали стартовые и шумовые пистолеты и переделывали их в боевые. Для изготовления патронов они использовали картечь от охотничьего оружия", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, основными клиентами фигурантов были представители криминальных кругов.

В рамках контроля за совершением преступления оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта самодельного пистолета и патронов к нему. По заключению экспертов, эти средства поражения является огнестрельным оружием и боевыми припасами, которые пригодны для стрельбы.

Двое организаторов группы были задержаны у себя дома в Харькове. В их домах и автомобилях правоохранители нашли и изъяли 5 единиц огнестрельного оружия, 2 боевые гранаты РГД-5 с запалами и патроны кустарного производства.

Сейчас решается вопрос о сообщение всем трем участникам группировки о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Операция по разоблачению и задержанию проводилась СБУ совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Теги: #оружие #харьков
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