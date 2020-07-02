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20:05 02.07.2020

Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро

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Власти Азербайджана до 20 июля продлили жесткий карантин в ряде городов, в Баку закроют метро

Власти Азербайджана приняли решение на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией с 00.00 4 июля до 06. 00 20 июля продлить специальный карантинный режим в семи городах и Абшеронском районе, сообщает оперативный штаб.

"Для снижения скорости распространения COVID-19 принято решение в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля продлить жесткий карантинный режим. Этот список также включаются 3 города - Геранбой, Гейгель и Мингячевир, а также пять районов страны - Бардинский, Хачмазский, Самухский, Сиазаньский и Шекинский из-за увеличения в них числа заражений коронавирусной инфекцией за последнее время", - отмечает штаб.

По информации штаба, на время действия жесткого карантина в Баку с 00:00 4 июля по 06:00 20 июля будут прекращены пассажироперевозки в метро.

Кроме того, в период действия жесткого карантина будет прекращена работа общественного транспорта в конце каждой недели.

Кроме того, для снижения динамики заражения COVID-19 запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах группами более 5 человек.

Теги: #коронавирус #азербайджан
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