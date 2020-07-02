Президент и правительство настойчиво уговаривали подать в отставку главу НБУ – экс-министр финансов

Президент Владимир Зеленский и правительство настойчиво уговаривали подать в отставку главу Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, заявил экс-министр финансов Игорь Уманский.

"Вопрос отставки председателя правления НБУ был лишь вопросом времени. Многомесячные уговоры и убеждения (подать Смолию в отставку – ИФ) правлением не воспринимались. При этом уговоры не только со стороны президента, правительства (...), а также со стороны МВФ", – написал он в Facebook в четверг.

Он также добавил, для рассмотрения Советом было подготовлено постановление о "недоверии" Смолию.

"После сегодняшнего заявления МВФ по поводу этой отставки имеем очередное подтверждение, что президента все время вводили в заблуждение. Для МВФ определяющим является принцип работы регулятора, а не персоналии, которые его возглавляют", – написал Уманский.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий подал президенту заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. "Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Зеленский в четверг принял его отставку и передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ, а парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал это постановление.