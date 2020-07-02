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19:10 02.07.2020

"Донбассэнерго" заявляет об угрозе возникновения ЧС из-за прекращения распределения газа на Славянскую ТЭС

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"Донбассэнерго" заявляет об угрозе возникновения ЧС из-за прекращения распределения газа на Славянскую ТЭС

"Донецкоблгаз" 1 июля прекратил распределение газа на Славянскую ТЭС, создав реальную угрозу прекращения производства станцией электроэнергии и работы предприятия "Вода Донбасса", говорится в обнародованном в четверг заявлении "Донбассэнерго".

По данным пресс-службы, между "Донбассэнерго" и "Донецкоблгазом" заключен договор о распределении газа, в т.ч. необходимого для маневрирования генерирующими мощностями.

Годовая заказанная мощность предприятия в газе на 2020 год определена на уровне прошлого года в объеме 13,636 млн куб. м, за которые "Донбассэнерго" добросовестно платит в полном объеме и в установленные сроки.

Однако "Донецкоблгаз" в мае осуществил начисление "Донбассэнерго" стоимости превышения заказанной годовой мощности в размере 13 млн 610,477 тыс. грн и предупредил об отключении газоснабжения Славянской ТЭС в случае неуплаты счета на протяжении 10 рабочих дней.

В связи с неправомерностью этого требования "Донбассэнерго" обратилось в суд с исковым заявлением о признании отсутствия у "Донецкоблгаза" права требования относительно оплаты стоимости превышения годовой заказанной мощности на 2020 год, который постановлением от 12 июня применил меры обеспечения иска, запретив облгазу ограничивать газоснабжение СлТЭС.

"Однако "Донецкоблгаз" 1 июля отключил газоснабжение Славянской ТЭС, ссылаясь на будто бы запланированный ремонт задвижки Ду 600 мм на подводящем газопроводе от ГРС до Славянской ТЭС. "Донбассэнерго" обращает внимание на очевидное отсутствие каких-либо аварийных или чрезвычайных обстоятельств на подводящем газопроводе. То есть основания отключения газоснабжения ТЭС являются заведомо недостоверными и полностью надуманными", - подчеркивают в компании.

В связи со сложившейся ситуацией "Донбассэнерго" обратилось к руководству, регулятору и правоохранительные органы страны с просьбой вмешаться в ситуацию и возобновить распределение газа на Славянскую ТЭС с целью предотвращения чрезвычайной ситуации в Донецкой области.

В компании напоминают, что надежность электрообеспечения КП "Вода Донбасса", поставляющего питьевую воду в Донецкую область, во многом зависит от работоспособности Славянской ТЭС.

"Вынужденная остановка или ограничение работы Славянской ТЭС в связи с незаконными действиями "Донецкоблгаз" приведет к ограничению электрообеспечения стратегического предприятия КП "Вода Донбасса", а следовательно, к ограничению водоснабжения Донецкой области", - резюмируется в заявлении.

"Донбассэнерго" владеет Старобешевской (расположена на оккупированной территории) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность СлТЭС составляет 880 МВт. В конце марта 2017 года генкомпания заявила о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неподконтрольной территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,86% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. В настоящее время контроль над компанией принадлежит Максиму Ефимову.

Теги: #славянская_тэс #газ #донбассэнерго
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