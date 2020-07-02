Исполнительный директор "Фармак" Владимир Костюк стал победителем в номинации "Топ-лидер трансформаций" рейтинга БИЗНЕСА

Рейтинг составлен среди лучших руководителей-трансформеров компаний, которым удалось эффективно работать в новых экономических и социальных условиях

Также "Фармак" отметили как ответственного работодателя за обеспечение эффективности работы дома и обеспечении безопасности

В течение двух месяцев команда журнала "Бизнес" анализировала кейсы отечественных предпринимателей, которые смогли в непростое время сохранить деловую активность, а некоторые - даже расширить "горизонт планирования" и увидеть собственное дело успешной, измененной, адаптированной к новым вызовам.

"Фармак" был готов к решению проблем, возникших во время коронакризиса. Мы много инвестируем как в развитие нашего производственного потенциала, так и в IT-ресурсы, для того чтобы эффективно планировать, управлять и анализировать данные. Когда в Украине был объявлен карантин, компания сразу перевела почти 500 человек на дистанционную работу. Остальные находились на предприятии. Мы сняли около 40 микроавтобусов для перевозки сотрудников с соблюдением всех требований: маски, ограничения по количеству пассажиров. И предприятие работало все время, не останавливая производство. Обычно в такое сложное время мы бы хотели чувствовать поддержку со стороны государства. В Украине сильная фармацевтика, поэтому хочется, чтобы отрасль официально отнесли к приоритетным, как это уже сделали АПК, транспортной инфраструктурой, курортно-рекреационной сферы, машиностроением и перерабатывающей промышленностью. Надеюсь, что Кабинет министров рано или поздно примет это решение, и мы сможем развиваться еще быстрее ", - отметил Костюк.