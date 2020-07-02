Российские наемники с начала суток дважды обстреляли позиции ВСУ вблизи Луганского

Российские наемники с начала четверга, 2 июля, два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи н.п. Луганское противник дважды обстреливал позиции украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.