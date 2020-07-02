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14:59 02.07.2020

СБУ пресекла деятельность управляемой из РФ ботофермы в Бердянске

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СБУ пресекла деятельность управляемой из РФ ботофермы в Бердянске

В Бердянске сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали работу управляемой из России ботофермы, которая входила в межрегиональную сеть.

"Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - сообщает пресс-центр СБУ.

Информационные "вбросы" ботофермы были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.

Теги: #рф #сбу
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