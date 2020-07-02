Следователи ГБР сообщили о подозрении еще двум правоохранителям и обнаружили новые факты пыток в Кагарлыкском отделении полиции

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили о подозрении оперуполномоченному Кагарлыкского отделения Обуховского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.127 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщается на сайте ГБР в четверг, следствием установлено, что в ночь на 24 мая милиционер по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку.

После начала досудебного расследования в ГБР стали обращаться лица сообщениям о фактах пыток, которые были в Кагарлыкском отделении полиции.

По данным следствия, в начале января 2020 года сотрудники этого отделения полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух лиц с целью получения признания в совершении краж.

"Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в Кагарлыкский отдел полиции применяли к ним электрический ток и приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина, в результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

По этим фактам следователи ГБР сообщили о подозрении еще одному сотруднику отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч.2 ст.127 УК).

Таким образом, всего следователи ГБР сообщили о подозрении уже четырем сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют сотрудники Управления внутренней безопасности Киевской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.