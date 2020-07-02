События

14:05 02.07.2020

В Киеве задержали мужчину, который убил одного человека и ранил еще восемь в Житомирской области

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В Киеве задержали мужчину, который убил одного человека и ранил еще восемь в Житомирской области

В Киеве ночью 2 июля сотрудники полиции Житомирской области задержали 40-летнего жителя пгт Иршанск, который во время уличного конфликта убил одного человека и ранил ещё восемь, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщалось, 21 июня в Иршанске (Хорошевский район, Житомирская область) в результате конфликта между посетителями одного из кафе возникла драка, в результате которой 9 человек получили ножевые ранения. Один из пострадавших, 28-летний мужчина, скончался. Подозреваемый в нанесении травм сбежал с места происшествия на автомобиле.

Правоохранители обнаружили автомобиль злоумышленника и провели ряд неотложных обысков. В дальнейшем был проведен комплекс следственно-розыскных мероприятий для установления места пребывания подозреваемого.

"К их проведению были привлечены дополнительные силы и средства полиции, в частности местность, в том числе лесные массивы, вокруг пгт Иршанск была тщательно проверена и отработана. Подворные и поквартирные обходы жителей ближайших к месту происшествия населенных пунктов Хорошевского района охватили несколько тысяч человек. Проводились и другие мероприятия непубличного характера", - указывается в сообщении.

В результате действий правоохранителей подозреваемый был задержан в одном из спальных микрорайонов Киева.

"По нашей информации, мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - рассказал начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

По имеющейся информации, мужчина несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а потом ночью на попутном транспорте добрался до столицы.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит заключение на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Суд избрал мерой пресечения содержание под стражей без права внесения залога.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Теги: #киев #полиция #убийство
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