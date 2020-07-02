Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На рассвете наемники вели огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Луганского. После 6:00 на том же участке фронта противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов.

Подразделения ОС открывали ответный огонь, преимущественно из станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.