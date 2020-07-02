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12:43 02.07.2020

"Мотор Сич" отменяет рейсы между Запорожьем и Минском с 17 по 31 июля в связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановки

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"Мотор Сич" отменяет рейсы между Запорожьем и Минском с 17 по 31 июля в связи с сохранением сложной эпидемиологической обстановки

Авиакомпания "Мотор Сич" в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением COVID-19 отменяет регулярные рейсы между Запорожьем и Минском (Беларусь) на период с 17 по 31 июля.

Как сообщила компания на своей странице в Facebook в четверг, о точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, "Мотор Сич" просят обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.

Теги: #мотор_сич #рейсы #коронавирус #беларусь
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