В Полтаве задержана женщина, систематически "минировавшая" здание в центре Киева

Столичные оперативники задержали в Полтаве женщину, которая систематически делала ложные сообщения о заложенной взрывчатке в одном из зданий в Шевченковском районе Киева.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, правонарушительница посылала ложные сообщения в полицию с таксофона и с помощью мобильного телефона. На все вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы, тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

"Мы выяснили, что к совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 г.р. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города", - рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райуправления полиции Антон Кабиченко.

Всего полицейские задокументировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания и начали досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.