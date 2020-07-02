К ВНО не допустили 52 ученика из-за симптомов острого респираторного заболевания

К проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) 30 июня не допустили 52 ребенка из-за признаков острого респираторного заболевания, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы как министерство здравоохранения сделали все возможное, чтобы ВНО провели безопасно и без риска для здоровья детей и преподавателей. 30 июня в ВНО приняли участие более 270 тыс. детей, из них по противоэпидемическим правилам 52 ребенка не были допущены к проведению ВНО из-за признаков острого респираторного заболевания",- сказал он.