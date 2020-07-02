События

12:06 02.07.2020

К ВНО не допустили 52 ученика из-за симптомов острого респираторного заболевания

1 мин читать
К ВНО не допустили 52 ученика из-за симптомов острого респираторного заболевания

 К проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) 30 июня не допустили 52 ребенка из-за признаков острого респираторного заболевания, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Мы как министерство здравоохранения сделали все возможное, чтобы ВНО провели безопасно и без риска для здоровья детей и преподавателей. 30 июня в ВНО приняли участие более 270 тыс. детей, из них по противоэпидемическим правилам 52 ребенка не были допущены к проведению ВНО из-за признаков острого респираторного заболевания",- сказал он.

Теги: #ляшко #вно
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:08 02.07.2020
В Украине загруженность коек больниц первой волны составляет 16%, в больницах второй волны пребывает 542 пациента – главсанврач

В Украине загруженность коек больниц первой волны составляет 16%, в больницах второй волны пребывает 542 пациента – главсанврач

17:23 30.06.2020
В Донецкой области в ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие более 11,5 тыс. человек, из них 121 человек из ОРДО

В Донецкой области в ВНО по украинскому языку и литературе приняли участие более 11,5 тыс. человек, из них 121 человек из ОРДО

05:55 30.06.2020
Для участия 30 июня в ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тыс. человек

Для участия 30 июня в ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тыс. человек

18:08 25.06.2020
На ВНО не смогли прибыть 89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях

На ВНО не смогли прибыть 89% выпускников, проживающих на оккупированных территориях

17:25 25.06.2020
Для детей из пострадавших от наводнений регионов будет проведена отдельная сессия ВНО - Шмыгаль

Для детей из пострадавших от наводнений регионов будет проведена отдельная сессия ВНО - Шмыгаль

21:46 24.06.2020
Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

Зеленский пожелал всем сдающим ВНО набрать по 200 баллов

10:42 23.06.2020
Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

Степанов: проведение ВНО в Украине возможно

17:53 22.06.2020
Замминистра образования: Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам лучше их реинтегрировать на подконтрольной территории

Замминистра образования: Чтобы дети из ОРДЛО не появлялись с автоматами и не воевали против нас, нам лучше их реинтегрировать на подконтрольной территории

17:01 22.06.2020
Поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории – замглавы ОП

Поступление в вузы Украины без ВНО детям из ОРДЛО является одним из конкретных предметных шагов в борьбе за оккупированные территории – замглавы ОП

16:17 22.06.2020
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС разрешила провести ВНО с 25 июня по 17 июля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

В Украине 889 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 12 новых жертв вируса

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

ПОСЛЕДНЕЕ

Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Минздрав ожидает принятия Радой законопроекта об штрафах за несоблюдение масочного режима

Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины, в Донецкой области зафиксирован вспышка заболеваемости

В Киеве за сутки подтвердили 104 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Украине 889 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 12 новых жертв вируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 515 тыс., число инфицированных - 10,69 млн - университет Хопкинса

Более 20 человек стали жертвами стрельбы в центре реабилитации наркозависимых в Мексике

В Украине 2 июля ожидается ухудшение погоды – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА