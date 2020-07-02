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11:36 02.07.2020

Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

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Начало рассмотрения дела Шеремета в суде зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов – Нацполиция

Следствие не будет ограничивать подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела, но обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины в четверг.

"42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая. 1 июня пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что копии материалов досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета подготовлены всем подозреваемым и их защитникам.

Теги: #шеремет #полиция #суд
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