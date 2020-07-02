Президент внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия с поста главы НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Карточка документа №3772 появилась на сайте Верховной Рады.

Текст постановления пока что не обнародован.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава НБУ Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.