Количество больных Covid-19 снизилось в половине областей Украины, в Донецкой области зафиксирован вспышка заболеваемости

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 12 из 24 областей Украины, еще в одной не изменилось. В 11 областях и в Киеве количество активных случаев болезни возросло, в частности, зафиксирован всплеск заболеваемости в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области (более 100), Донецкой, Ривненской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях (более 50 в каждом регионе), выздоровления – во Львовской, Черновицкой и Ровенской областях (более 50).

При этом в 16 из 24 областей не зарегистрированы новые случаи смерти от Cоvid-19, а в ряде областей зафиксированы рекордные показатели выздоровления от этой болезни.

В 15 областях количество выздоровевших с начала пандемии превышает количество болеющих в настоящее время; прежде такая ситуация была в 16 областях.

Количество болеющих превышает 2 тысячи в г.Киеве, Львовской и Черновицкой областях, 1 тысячу – также в Киевской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской областях, а ниже 50 – в Луганской, Полтавской и Херсонской областях.

Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 19 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 30 случаев выздоровления ранее заболевших, сейчас в области болеют 615 человек (на 15 меньше, чем днем ранее);

- в Волынской области подтвержден 81 новый случай заболевания Covid-19 и 27 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 1 702 человека (на 54 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 5 новых случаев заболевания и 9 - выздоровления, сейчас болеют 137 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Донецкой области 78 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления, сейчас болеют 386 человек (на 77 больше за сутки);

- в Житомирской области 13 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 18 - выздоровления, сейчас болеют 542 человека (на 6 меньше за сутки);

- в Закарпатской области 85 новых случаев заболевания, 2 случая смерти и 22 случая выздоровления, сейчас болеют 1 974 человека (на 61 больше за сутки);

- в Запорожской области выявлено 4 случая заболевания и 17 случаев выздоровления, сейчас болеют 117 человек (на 13 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 51 новый случай заболевания, 1 случай смерти и 10 случаев выздоровления, сейчас болеют 1 279 человек (на 40 больше за сутки);

- в Киеве 104 новых случаев заболевания, 3 случая смерти и 44 - выздоровления, сейчас болеют 3 489 человек (на 57 больше за сутки);

- в Киевской области 45 новых заболевших за сутки, 1 случай смерти, 42 человека выздоровели, сейчас болеют 1 206 человек (на 2 больше за сутки);

- в Кировоградской области 3 случая заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеют 68 человек (на 7 меньше за сутки);

- в Луганской области только 3 новых случая заболевания, сейчас болеют 24 человека;

- во Львовской области подтверждено 152 новых случая заболевания Covid-19, 56 ранее заболевших выздоровели, сейчас болеют 4 728 человек (на 96 больше за сутки);

- в Николаевской области 5 новых случаев выздоровления от Covid-19, случаев заболевнаия и смерти не было, сейчас болеют 149 человек;

- в Одесской области 24 новых случая заболевания и 24 случая выздоровления, сейчас болеет 951 человек, как и днем ранее;

- в Полтавской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 34 человека (на 2 меньше за сутки);

- в Ровенской области 93 новых случая заболевания, 60 человек выздоровели, сейчас болеют 1 932 человека (на 33 больше за сутки);

- в Сумской области 5 новых случаев заболевания и 7 – выздоровления, сейчас болеют 60 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Тернопольской области 28 новых случаев заболевания и 17 - выздоровления, сейчас болеют 752 человека (на 11 больше за сутки);

- в Харьковской области 38 новых случаев заболевания, 1 ранее заболевший умер, 33 – выздоровели, сейчас болеют 986 человек (на 4 больше за сутки);

- в Херсонской области 1 новый случай заболевания и 3 случая выздоровления, сейчас болеют 12 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 3 новых случая заболевания и 10 - выздоровления, сейчас болеют 232 человека (на 7 меньше за сутки);

- в Черкасской области 1 человек умер, 3 выздоровели, сейчас болеют 142 человека (на 4 меньше, чем днем ранее);

- в Черновицкой области 44 новых случая заболевания, 54 человека выздоровели, сейчас болеет 2 741 человек (на 10 меньше за сутки);

- в Черниговской области 9 новых случаев заболевания и 1 - смерти, сейчас болеет 391 человек (на 8 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 2 июля, выявлено 889 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 505 выздоровели, сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.