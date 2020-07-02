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09:24 02.07.2020

В Киеве за сутки подтвердили 104 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

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В Киеве за сутки подтвердили 104 новых случая COVID-19, в том числе 3 летальных

В Киеве за минувшие сутки подтверждены 104 новых случая коронавирусной болезни, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 111 киевлян. На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он на своем Telegram-канале.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 40 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет, и 7 детей – три девочки от 3 месяцев до 9 лет и четыре мальчика от 10 месяцев до 15 лет.

В больницы госпитализированы 26 человек, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 44 человека. Всего коронавирус преодолели 1642 жителя Киева.

Больше всего случаев обнаружены в Дарницком районе – 18. В Днепровском – 15, в Голосеевском и Святошинском районах – также по 15 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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