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10:06 02.07.2020

Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

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Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине

Независимый Национальный банк – фундаментальное достижение для Украины, что уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор, говорится в твитте послов стран G7 после заявления главы НБУ об отставке из-за политического давления на центробанк.

"Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставило бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – подчеркнули послы стран G7.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава Нацбанка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - заявил Смолий.

Теги: #g7 #нбу
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