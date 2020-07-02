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09:07 02.07.2020

В Украине 889 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 12 новых жертв вируса

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В Украине 889 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 505 - выздоровели, 12 новых жертв вируса

В Украине вновь растет число новых случаев Covid-19: по состоянию на утро четверга выявлено 889 новых случаев Covid-19, 505 из числа ранее заболевших выздоровели, 12 умерли, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 1 июля сообщалось о 664 новых случаях Covid-19, 30 июня - о 706 инфицировнных за сутки, 29 июня – было 646 новых заболевших Covid-19, 28 июня - 917 случаев, 27 июня - 948 инфицированных, 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 109 новых заразившихся.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 45 887 человека, выздоровевших – 20 053, умерли 1 185 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (152), Киеве (104), Ровенской области (93), Закарпатской области (85), Волынской области (81). Значительный рост новых случае зафиксирован в Донецкой области – 78 заболевших.

Теги: #коронавирус
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