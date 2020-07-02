Более 20 человек стали жертвами стрельбы в центре реабилитации наркозависимых в Мексике

В результате стрельбы, устроенной в центре реабилитации наркозависимых в Мексике, погибли 24 человека, еще семь человек получили ранения, сообщило агентство Associated Press.

Трагедия произошла в городе Ирапуато провинции Гуанахуато. СМИ сообщают, что, предположительно, убиты и пострадали все, кто в момент стрельбы находился в здании, которую открыли несколько ворвавшихся туда человек. Полиция сообщает, что никто не был похищен.

Мотивы стрельбы пока не установлены. Губернатор провинции Диего Сингуэ Родригес Вальехо сказал, что, по-видимому, в этом были замешаны банды наркоторговцев.

"Я глубоко сожалею и осуждаю события, произошедшие в Ирапуато. Насилие, порожденное организованной преступностью, не только лишает жизни молодых людей, но и лишает покоя семьи в Гуанахуато ", - заявил губернатор.