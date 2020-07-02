Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие...За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Орехово, Травневое, Пески, Авдеевка.

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие уничтожили двоих и ранили троих российских наемников. Кроме того, противник потерял еще четырех наемников и один грузовой автомобиль в результате подрыва на взрывчатке.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.