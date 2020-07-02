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06:53 02.07.2020

На Харьковщине и.о. директора региональной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал взятку от подчиненной за сохранение ее на должности – полиция

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И.о. директора Харьковской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы подозревается в требовании ежемесячной платы от подчиненной за то, чтобы та беспрепятственно оставалась на своей должности.

"12 июня 34-летний исполняющий обязанности директора  региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы требовал от своей подчиненной... ежемесячную неправомерную выгоду в размере 300 тыс.грн за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту. В дальнейшем руководитель сообщил, что подчиненная обязана предоставить ему 60 тыс.грн за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности в мае 2020 года", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В среду, 1 июля, следователи Новобаварского отдела полиции с участием оперативных сотрудников СБУ провели санкционированные обыски по месту работы подозреваемого и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Теги: #госпотребслужба #украина #харьковская
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