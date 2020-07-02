Офис генпрокурора и Уполномоченный по правам человека подписали Меморандум о сотрудничестве

енеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу по предотвращению совершения, выявлению и пресечению нарушений прав и свобод человека, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"Символично, что меморандум мы подписываем в дни, когда Украина отмечает день Конституции, где закреплены основные права и свободы граждан нашей страны. И для правоохранительных органов, и для правозащитного сообщества чрезвычайно важно своевременное выявление и устранение нарушений прав человека и условий, им способствующих. Наиболее уязвимыми к таким нарушениям есть люди, которые по разным причинам оказались в местах содержания задержанных, предварительного заключения, ограничения или лишения свободы. В целом по результатам прокурорских проверок состояния соблюдения законов в местах лишения свободы и применения мер принудительного характера с начала года начато более 50 уголовных производств по фактам превышения власти или служебных полномочий и жестокого обращения с гражданами", - отметила генпрокурор.

Денисова отметила, что за шесть месяцев 2020 году до нее поступило более 1700 сообщений от граждан Украины о нарушении их прав со стороны органов правопорядка. В этом году проведено уже 400 мониторинговых визитов в места несвободы.

"Мы фиксируем в каждом визите нарушения прав человека. Это и пытки, и унижение, это - неоказание медицинской помощи, это ограничение их личного пространства. Поэтому очень важно, чтобы мы из-за подписания Меморандума делали системный анализ нарушений и выяснили причины, по которым они возникают ", - рассказала Денисова.