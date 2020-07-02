Министр культуры Украины и посол Швеции обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министр культуры Украины Александр Ткаченко. и посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и поддержку реформы общественного вещания в Украине.

"Также, стороны обсудили возможности сотрудничества в направлении трансформации и усиление институциональной способности агентств, которые входят в сферу ответственности Министерства, в контексте нашего плана поддержки реформ в Украине на ближайшие 7 лет", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Швеции в Украине в соцсети Фейсбук в среду.