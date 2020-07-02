В Китае за сутки выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом: три активных и два бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и два бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте в четверг.

Из активных случаев один зарегистрирован в Пекине, два - "импортированы" в Шанхай и провинцию Гуандун. Все бессимптомные имеют внутреннее происхождение.

За предыдущие сутки были выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и три бессимптомных носителя. Все активные случаи зарегистрированы в Пекине, бессимптомные - ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 537 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 920 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены двадцать восемь новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 726 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 233 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).