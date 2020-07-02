События

02:38 02.07.2020

Судья, использовавший фальшивый паспорт для пересечения линии разграничения предстанет перед судом

1 мин читать
Судья, использовавший фальшивый паспорт для пересечения линии разграничения предстанет перед судом

В суд направлено обвинительное заключение в отношении судьи Волновахского районного суда Донецкой области, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований..

"Следствием установлено, что судья, пренебрегая предостережениями установленного порядка выезда работников суда, выезжала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Для того, чтобы скрыть факты пересечения линии разграничения, судья для подтверждения своей личности на контрольно-пропускном пункте оказывала пограничникам паспорт с собственным фото, но под другим именем", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГБР в четверг вечером

В случае доказательства вины, обвиняемой грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 2 лет.

Теги: #ограничения #украина #паспорт #судья
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:26 02.07.2020
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

23:56 01.07.2020
Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

23:16 01.07.2020
Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

23:00 01.07.2020
"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

22:48 01.07.2020
Заявление об увольнении главы НБУ будет иметь тяжелые последствия для экономики – экс-премьер Гончарук

Заявление об увольнении главы НБУ будет иметь тяжелые последствия для экономики – экс-премьер Гончарук

22:37 01.07.2020
Wizz Аir открыла базу во Львове

Wizz Аir открыла базу во Львове

21:47 01.07.2020
Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

17:56 01.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

15:53 01.07.2020
Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

15:34 01.07.2020
Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Производители демонстрируют высокие показатели стоимости брендов – исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия выступила с двумя проектами модернизации рынка труда ЕС

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

В Украине вступил в силу закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц

В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА