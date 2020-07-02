Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу COVID-19, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

"Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии", - заявил Кулеба на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды организованной Эстонией и Сингапуром.

Министр иностранных дел Украины привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19 ", - заявил он.

Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.