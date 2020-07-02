События

00:26 02.07.2020

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

1 мин читать
Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19 – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу COVID-19, сообщает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

 "Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии", -  заявил Кулеба на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды организованной Эстонией и Сингапуром.

Министр иностранных дел Украины привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19 ", - заявил он.

Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

 

Теги: #covid_19 #декларации #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:56 01.07.2020
Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

23:16 01.07.2020
Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

23:00 01.07.2020
"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

22:48 01.07.2020
Заявление об увольнении главы НБУ будет иметь тяжелые последствия для экономики – экс-премьер Гончарук

Заявление об увольнении главы НБУ будет иметь тяжелые последствия для экономики – экс-премьер Гончарук

22:37 01.07.2020
Wizz Аir открыла базу во Львове

Wizz Аir открыла базу во Львове

21:47 01.07.2020
Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

Гройсман призвал Зеленского наладить диалог с громадами

20:42 01.07.2020
Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

17:56 01.07.2020
Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

Показатели заболеваемости COVID-19 в Украине стабилизировались после месяца непрерывного роста

17:29 01.07.2020
МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

МИД Украины осудил поездку депутатов Европарламента в Крым и участие в "голосовании" за поправки в Конституцию РФ

15:53 01.07.2020
Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия выступила с двумя проектами модернизации рынка труда ЕС

Помпео призывает Турцию оставить Святую Софию музеем

Глава НБУ подал в отставку из-за политического давления на центробанк

Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

В Украине вступил в силу закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц

В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА