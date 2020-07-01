Обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику – Офис президента

Офисе президента Украины Владимира Зеленского подчеркивают, что безусловным приоритетом главы государства и его команды остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал сам президент Зеленский.

"Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма. Национальный банк Украины совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики, что будет служить залогом для обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и будет способствовать экономическому росту и восстановлению банковского кредитования", - говорится в сообщении на странице ОП в Фейсбук в среду вечером в связи с поданным главой НБУ Яковом Смолием президенту Зеленскому заявлением об отставке.

В Офисе президента указали, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ.

Как сообщалось, вечером 1 июля стало известно, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", - приводятся слова Смолия в сообщении на сайте НБУ в среду вечером.