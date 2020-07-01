Глава правления Укргазбанка может стать кандидатом на пост главы НБУ – Железняк

Глава правления Укргазбанка Кирилл Шеченко может стать кандидатом на пост главы Национального банка Украины (НБУ), предполагает заместитель паламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Как сообщил спикер "Голоса" Ярема Дух, Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы центробанка Якова Смолия.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия из-за политического давления и "вернутся на круги своя".

"Я уверена, что если отставка Якова Васильевича будет принята на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом", - написала она в Facebook в среду.