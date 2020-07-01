"Рынки переварят" заявление об отставке главы НБУ и вернутся на круги своя -- советник главы ОП Страхова

"Рынки переварят" заявление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия из-за политического давления и "вернутся на круги своя", заявила советник главы Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Я уверена, что, если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным, и международным сообществом", -- написала она в Facebook в среду.

По словам Страховой, ее расстраивает заявление о политическим давлении. Она добавила, что несовпадение во взглядах не может считаться политическим давлением. "У нас парламент независим, так же, как и суды, например, уже использующие антиколомойский закон", -- уточнила советник главы ОП.

"Я считаю команду Валерии Алексеевны (экс-главы НБУ Гонтаревой - ИФ) и в дальнейшем Якова Васильевича – профессионалами в кризис-менеджменте, они смогли преодолеть все вызовы 2015-2016 годов, тушили пожары и смогли обеспечить макроэкономическую стабильность. (…) Но, возможно, от эпохи кризис-менеджмента стоит перейти к эпохе развития", -- написала она.