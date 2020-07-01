Заявление об увольнении главы НБУ будет иметь тяжелые последствия для экономики – экс-премьер Гончарук

Репутация Нацбанка Украины - это фундамент для привлечения инвестиций в нашу страну, а отставка главы центробанка Якова Смолия из-за политического давления наносит этой репутации тяжелый удар, заявил экс-премьер Алексей Гончарук.

"Само заявление об увольнении Якова Смолия однозначно будет иметь тяжелые последствия для экономики, а значит для каждого украинца", – прокомментировал экс-премьер в соцсети.

Он напомнил, что прошлым летом каждая речь президента Владимира Зеленского начиналась с "мы уважаем и поддерживаем независимость НБУ", и это была первая и главная идея, которая лежала в основе экономической стратегии правительства.

"Возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривня будет вести себя прогнозируемо. Нестабильность гривни ударит по каждому из нас", – подчеркнул экс-премьер, поблагодарив Смолия за работу.

В поддержку главы НБУ высказался также глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. "С моей точки зрения Яков Смолий, как глава НБУ, точно находится на своем месте. Он это доказывал на практике много раз с момента своего назначения", – написал глава НАК в своїм Facebook.

Он выразил надежду, что эта ситуация разрешится в пользу Украины.

Как сообщалось, во время правительства Гончарука осенью и зимой 2019-2020 годов НБУ и экономический блок Кабмина еженедельно проводили совещания, а утечка их записей стала одной из причин ухода Гончарука в отставку в начале марта этого года.