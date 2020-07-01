События

20:59 01.07.2020

Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

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Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Харьковский предприниматель подозревается в присвоении 2 млн. 864 тыс. грн, полученных за фотоальбомы, которые он должен был передать коммунальному учреждению здравоохранения.

"Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины... Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, предприниматель заключил договор о закупке товара с коммунальным учреждением здравоохранения.

Он изготовил и скрепил своей печатью расходную накладную, согласно которой он передал в коммунальное заведение 8 тыс. альбомов для фотографий на общую сумму 2 млн. 864 тыс. грн. Кроме того, он подготовил договор на хранение этих фотоальбомов, который предусматривал бесплатное хранение товара у предпринимателя до конца этого года.

2 апреля мужчина передал главному бухгалтеру учреждения здравоохранения накладную. Женщина подписала документ, не проверив фактическое наличие указанного в ней товара. В этот же день предприниматель обратился к главному врачу и предоставил ему на подпись договор ответственного хранения несуществующих фотоальбомов и акт приема-передачи товара.

13 апреля коммунальное учреждение здравоохранения на основании платежного поручения провело оплату за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя.

Теги: #полиция #харьков
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