Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил определить поддержку предпринимательства и содействия развитию контактов среди приоритетных задач в рамках "Восточного партнерства".

Как сообщается на сайте МИД Украины, об этом Кулеба заявил в среду в видеоконференции с участием Комиссара ЕС по вопросам соседства и расширения Оливера Вархеи и шести министров иностранных дел восточных партнеров ЕС.

"Будущее Инициативы на следующие 10 лет сегодня в наших руках. Мы настроены на эффективную совместную работу по подготовке будущего саммита "Восточного партнерства" в марте 2021 года и его содержательного наполнения, которое должно соответствовать ожиданиям партнеров", - подчеркнул глава МИД Украины.